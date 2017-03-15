Rockwool начал «жечь» конкурентов

70% комбинированных кровель с полимерными утеплителями не прошли испытание огнем. Специалисты компании ROCKWOOL провели масштабное тестирование комбинированных кровель на соответствие классу пожарной опасности. В трt аккредитованных лабораториях было проверено 40 образцов. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности». В ходе исследования на 24 материалах произошло воспламенение, а на 4 – неконтролируемое горение. Как сообщает пресс-служба компании, лишь три вида конструкций успешно противостояли огню.

По словам эксперта компании Александра Фомичева, испытания были необходимы, так как, к сожалению, зачастую безобидные на первый взгляд материалы под воздействием огня возгораютсявыделяя в окружающую среду ядовитые продукты горения. Причём даже наличие сертификатов пожарной безопасности, свидетельствующих об устойчивости конструкций к возгораниям и распространению огня, не гарантирует 100% защиту. Нередки ситуации, когда на сертификацию предоставляется один материал, а поставщику готовых решений – другой, с изменёнными характеристиками. Кроме того, всегда есть вероятность столкнуться с подделкой или контрафактом. Именно поэтому специалисты ROCKWOOL решили внести ясность и протестировать самые популярные решения рынка для комбинированных кровельных покрытий.

Часть рассматриваемых материалов не выдержала даже минимального времени воздействия огня – 15 минут. В течение первых же минут образцы начинали дымиться и деформировались. Решения на базе ПИР в один слой попросту показали неконтролируемое горение, несмотря на наличие сертификатов о принадлежности конструкции к классу пожарной опасности К0.

Наиболее безопасными оказались конструкции с XPS (50 мм) и каменной ватой в два слоя, а также каменная вата в сочетании с битумной гидроизоляцией. Последний вариант показал ожидаемо высокую пожарную безопасность и соответствие классу К0. Такой результат обусловлен природными свойствами утеплителей из каменной ваты: они относятся к негорючим материалам, а базальтовые волокна выдерживают температуры до 1500°С, за счет чего выступают барьером для распространения огня, давая дополнительное время для тушения пожара и спасения людей. Проверками качества на рынке огнезащиты около полутора лет назад начала заниматься компания «Тизол» (Нижняя Тура, Свердловская область).