Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Огнезащитные материалы ВУП,
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Ежегодно в России используется более 14 тысяч тонн огнезащитных ЛКМ

Александр Семухин 14.03.2017 В России

Для обеспечения безопасности несущих элементов зданий и сооружений различного функционального назначения в России в семи случаях из десяти применяются огнезащитные ЛКМ. На эти нужды ежемесячно расходуется около 1,2 тысячи тонн красок. По данным Росстата с применением стальных конструкций было построено 101 млрд квадратных метров жилых зданий (менее 5 %), 4,1 млрд «квадратов» социальных объектов (5%), 13,2 млрд квадратных метров коммерческих зданий (30%) и 7,8 млрд промышленных и сельскохозяйственных зданий (95%).

Фактический предел их огнестойкости при пожаре без огнезащиты в зависимости от толщины элементов сечения и величины действующих напряжений составляет от 6 до 25 минут. Нормативно требуемые пределы огнестойкости составляют от 15 до 120 минут в зависимости от степени огнестойкости здания. Площадь конструкций, покрываемая тонкослойными огнезащитными материалами, в среднем составляет около 15% от общей площади строительства зданий на стальном каркасе. Реальные сроки эксплуатации стальных конструкций могут превышать гарантийный срок службы покрытий, в связи с этим особую актуальность приобретают вопросы контроля его огнезащитных свойств.

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