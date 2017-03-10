Запустить завод Jotun в России не дают пожарные

Компания Jotun построила завод по выпуску ЛКМ в феврале 2014 года. На год его запуск был отложен из-за отсутствия подключения к инженерным сетям. Как сообщил заместитель генерального директора управляющей компании индустриального парка «Федоровское» Максим Слав, сейчас компания не может начать производство из-за отсутствия разрешения государственного пожарного надзора.

Трудности с запуском производства возникли из-за изменений в действующих нормативах по противопожарной безопасности, в связи с чем проекту завода потребовались доработки. «Мы столкнулись с тем, что требования поменялись во время строительной фазы проекта, что привело к дополнительным задержкам», — сообщил норвежскому изданию Dagens Næringsliv исполнительный директор Jotun Мортен Фон (Morten Fon).

В течение минувшего года ряд западных компаний отложили запуск своих производств в России. Среди них такие крупные корпорации, как AkzoNobel, Berger Paints, PPG.