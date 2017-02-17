Минпромторг инвестирует в деревянное домостроение

В 2016 году Минпромторг выделил на развитие 77 предприятий леспрома 3,5 млрд рублей. Прорабатывается механизм субсидирования потребительских кредитов на приобретение деревянных домов заводского типа.

«По поручению Президента совместно с Минстроем нами подготовлен план мероприятий по расширению использования деревянных конструкций в строительстве. Коллегами уже уточнены документы нормативно-технического регулирования этой сферы», – сказал Д. Мантуров на совещании с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса Тверской области.

Разработка стратегии развития лесного комплекса до 2030 года завершается, сообщает министерство.

Как минимум 800 тысяч россиян проживают в аварийном жилье. Об этом заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ, на совещании по вопросам реализации программы расселения граждан из аварийного жилья в Саратовской области. В Саратовской области необходимо расселить 19,5 тыс. человек из 322,5 тыс. кв. м. аварийного жилья. В Свердловской области в этом году будет переселено шесть тысяч человек. Так, Левосибинск (Краснодарский край) городские власти могут выдвинуть как пилотный проект по развитию деревянного домостроения, пишет Краевая государственная газета.

У деревянного домостроения есть все шансы на снижение дефицита в жилье. Как считают в Минпромторге, чтобы получить от развития этого сегмента строительства максимальный эффект, нужно обеспечить его высококачественным деревянным сырьем.