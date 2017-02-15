Росаккредитация готовит новые стандарты для сертификационных центров и лабораторий

В текущем году будут опубликованы русскоязычные версии как минимум двух международных стандартов, касающихся работы сертификационных центров и испытательных лабораторий. Как подчеркивают в Росаккредитации, подготовка документов ведется при участии ведомства и экспертов. В силу новые стандарты вступят через три года с даты публикации.

Так, в этом году запланированы публикации ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ISO/IEC 17011:2017 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации органов по оценке соответствия». Обсуждение первого текста 44 Рабочей группой ИСО КАСКО пройдет в апреле этого года, второй документ будет рассматривать 42 Рабочая группа ИСО КАСКО в феврале.

В ноябре 2016 года был опубликован международный стандарт ISO/IEC 17021-2:2016 «Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем управления окружающей средой».

ИСО − международная организация по стандартизации, в которую входят национальные органы по стандартизации из 163 стран. Основана в 1947 году. Опубликовала более 21 тысячи международных стандартов.

КАСКО − комитет при ИСО. Рассматривает вопросы, связанные с оценкой соответствия, разрабатывает политику и публикует стандарты в области оценки соответствия. Не осуществляет деятельность по оценке соответствия.