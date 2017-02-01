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Казань получила сертификат безопасности

Анастасия Крутикова 01.02.2017 В России, Новости

Столица Татарстана удостоилась сертификата безопасности ООН. Он подтверждает высокий уровень защиты населения от природных и техногенных катастроф, а также устойчивость работы городских предприятий и инфраструктуры.

При выборе города учитывалось состояние критически важных объектов, образовательных и медицинских учреждений, эффективность реагирования и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности.

С 2010 года в программе ООН участвовали более трех тысяч городов из 119 стран. Кроме Казани, участниками программы по повышению устойчивости городов стали Альметьевск, Каспийск, Набережные Челны, Буйнакск, Дербент и Симферополь.

Как сообщает МЧС, программа «Повышение устойчивости городов к бедствиям: мой город готовится» ООН в некоторых аспектах созвучна с разработанным в России комплексом «Безопасный город». Отечественный проект – это программный комплекс с применением видеоаналитических решений. Одна из его целей – повышение эффективности действий оперативных служб: МВД, МЧС, ГАИ и других, координация их действий.

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