Росаккредитация: привлечь недобросовестного эксперта к ответственности проблематично

Проблемы с сертификацией продукции и добросовестным проведением испытаний в отечественных лабораториях признают в Росаккредитации. В интервью изданию «Экономика и жизнь» руководитель федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев отметил, что привлечь к ответственности недобросовестного производителя, эксперта сертификационного центра или лаборатории затруднительно.

Он ссылается на судебную практику, где считается, что эксперты центров сертификации не являются должностными лицами. Значит, к ним не применима соответствующая норма об ответственности КоАП РФ. Ожидается, что разработанный Минпромторгом законопроект с четким указанием статуса эксперта сертификационного органа будет подписан в ближайшее время.

Разрешить вопрос с лжесертификатами смогут изменения в законодательство об аккредитации. Они уже разработаны Минэкономразвития. Предполагается, что выданные сертификационным органом серые документы прекратят действовать сразу после закрытия самого сертификационного центра.