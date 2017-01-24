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Росаккредитация: привлечь недобросовестного эксперта к ответственности проблематично

Анастасия Крутикова 24.01.2017 В России, Новости

Проблемы с сертификацией продукции и добросовестным проведением испытаний в отечественных лабораториях признают в Росаккредитации. В интервью изданию «Экономика и жизнь» руководитель федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев отметил, что привлечь к ответственности недобросовестного производителя, эксперта сертификационного центра или лаборатории затруднительно.

Он ссылается на судебную практику, где считается, что эксперты центров сертификации не являются должностными лицами. Значит, к ним не применима соответствующая норма об ответственности КоАП РФ. Ожидается, что разработанный Минпромторгом законопроект с четким указанием статуса эксперта сертификационного органа будет подписан в ближайшее время.

Разрешить вопрос с лжесертификатами смогут изменения в законодательство об аккредитации. Они уже разработаны Минэкономразвития. Предполагается, что выданные сертификационным органом серые документы прекратят действовать сразу после закрытия самого сертификационного центра.

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