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Доходы производителей интумесцентных ЛКМ растут

Ольга Хорева 04.04.2013 В мире, Новости

Американские маркетологи из Frost & Sullivan проанализировали продажи интумесцентных огнезащитных ЛКМ и представили свой прогноз на ближайшие годы. По данным фирмы, в 2012 году общая прибыль составила 709,8 миллиона долларов, а к 2018 году может увеличиться до 918,2 миллиона. Этому способствуют возросший спрос со стороны нефтегазовых компаний на углеводородные материалы, и широкое применение целлюлозных полимеров в гражданском строительстве.

«В секторе углеводородов будут преобладать компании из Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, в течение следующего десятилетия возрастет потенциал развивающихся стран Среднего Востока и Африки», – отметил д-р Майкл Мбогоро (Michael Mbogoro), специалист в области химических продуктов.

На европейском рынке целлюлозных покрытий, напротив, ожидается достаточно медленный рост. Причиной тому станет насыщенность сегмента, а также одновременный спад нефтегазового производства и восстановление строительной отрасли.

В целом, сектор углеводородных материалов является наиболее стабильным и открытым, в то время как входные барьеры на целлюлозный рынок остаются высокими. Фирмам приходится тратить много средств и времени, чтобы закрепиться на нем. Для большей эффективности специалисты рекомендуют производителям сотрудничать с органами контроля и доказывать клиентам долговечность и надежность предлагаемых материалов.

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