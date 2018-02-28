В Азербайджане запустят карбамидовый завод

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена в августе 2018 года запустить карбамидовый завод «SOCAR Karbamid» в Сумгайыте. Как сообщает «Интерфакс – Азербайджан», большая часть продукции пойдет на экспорт.

Сейчас на предприятии завершаются строительные и отделочные работы, а в апреле по плану начнется пуско-наладка оборудования. Производство на заводе начнется в августе с выпуска аммиака. В октябре планируется открыть линии карбамида.

Ежедневно на трех производственных участках предприятие сможет выпускать 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида. SOCAR рассчитывает экспортировать порядка 450-500 тыс. тонн карбамида и еще 150 тыс. тонн реализовывать внутри страны.

Поставки продукции за рубеж, как ранее заявлял президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, ежегодно будут приносить компании 140-150 млн долларов США.

Информагентство отмечает, что компания для реализации проекта взяла кредит на сумму 500 млн евро в двух банках: корейский Eximbank (251 млн евро) и остальную сумму в UniCredit, Societe Generale и Deutche Bank.