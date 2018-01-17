Крушение сгоревшего танкера Sanchi может негативно сказаться на экологии

Разлив нефти в результате крушения иранского танкера Sanchi в Восточно-Китайском море может привести к серьезным экологическим проблемам, передает The New York Times со ссылкой на официальные лица.

Государственное океанологическое управление Китая сообщает, что рядом с танкером образовались два крупных пятна площадью 52 кв. мили (более 134 кв. км). В воскресенье 14 января загрязненная площадь была намного меньше – 4 кв. мили (более 10 кв. км). По информации японской береговой охраны, пожар на поверхности моря был потушен в понедельник 15 января.

«Учитывая плохое состояние судна после пожара, который длился неделю, взрывов, вполне вероятно, что все грузовые (и топливные) резервуары были повреждены, и токсичная углеводородная смесь распространяется в окружающей среде. Если это действительно так, то это самый большой экологический выброс нефтяного конденсата в истории», – цитирует издание Рика Штайнера, специалиста по охране морской среды, работавшего ранее в университете Аляски.

По данным CNN, судно взорвалось и утонуло в районе нереста нескольких видов рыб, миграционном пути многих млекопитающих, включая три вида китов. Для полного восстановления загрязненной территории может потребоваться десятилетия или даже столетия, считает профессор Пекинского университета химических технологий Фу Пенгчен.

Напомним, что 6 января в 260 км от побережья Шанхая столкнулись танкер Sanchi и перевозивший зерно гонконгский сухогруз. На борту танкера находилось 136 тысяч тонн конденсата. Причина столкновения до сих пор не известна.



Фото: businessinsider.com