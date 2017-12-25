Lanxess повышает цены на сырье для огнезащитных красок

Химическа компания Lanxess 18 декабря объявила о повышении цен на бихромат натрия, используемый при производстве огнезащитных составов для древесины.

Решение концерна вступает в силу с момента опубликования.

Увеличение стоимости сырья составит 20 %, и коснется потребителей по всему миру. Lanxess объясняет эту меру увеличением затрат компании на производство продукта в сочетании с необходимостью дополнительных инвестиций.

Отметим, в конце 2017 года крупные производители химии объявили о росте цен на сырье для лакокрасочных и строительных материалов по всему миру. В частности, стоимость продукции увеличили компании PPG и Allnex.

Повышение стоимости продукции концерны объяснили общим ростом затрат на выпуск конечного сырья и необходимостью инвестирования в развитие производства.