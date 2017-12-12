Атырауский НПЗ загорелся в Казахстане

В Казахстане на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе 11 декабря произошло возгорание на технологической установке первичной переработки нефти. Пожар привел к снижению выработки продукции с 14 тыс. до 7 тыс. тонн в сутки, сообщает пресс-служба «КазМунайГаз». В этот же день загорелось здание дочернего предприятия «Роснефти».

Сигнал о ЧП поступил в 09:57 утра по местному времени. Спустя почти 20 минут противопожарная служба завода локализовала очаг возгорания. В 10:30 утра было объявлено о ликвидации пламени. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация трубопровода.

«В настоящий момент создана специальная комиссия по расследованию возникшей нештатной ситуации. Проводится анализ причин произошедшего и оценка причиненного ущерба», – отметили в пресс-службе.

Примечательно, в это же утро произошел пожар еще на одном объекте НГК, но в этот раз в России. По данным МЧС по Оренбугской области, огонь охватил бытовое здание компании «РН-Сервис» (входит в «Роснефть») в селе Покровка Грачевского района. Площадь пожара составила 146 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 14 человек. Спасатели справились с возгоранием в течение получаса. При пожаре никто не пострадал.

Добавим, предприятия нефтегазовой отрасли – технологически опасные объекты, где весьма высок риск возгорания, и пожары приводят к фатальным последствиям. Проблемам пожарной безопасности на объектах НГК в 2018 году будут посвящены две Международные конференции. Первая, в Казани, состоится с 24 по 25 мая, вторая пройдет в Тюмени с 6 по 7 декабря.