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На юге Калифорнии бушует пожар

Наталья Кузнецова 08.12.2017 В мире, Новости

Природные пожары охватили более 50 тыс. гектаров на юге американского штата Калифорния. Опасные места в течение пяти дней были вынуждены покинуть свыше 200 тыс. жителей из 2300 домов, сообщает агентство Reuters.

Огонь бушует в округах Сан-Диего, Санта-Барбара, Вентура и к западу от Лос-Анджелеса.

Площадь возгорания около Лос-Анджелеса за несколько часов выросла с 38,8 гектаров до 46,5 тыс. Стихия уничтожила 439 объектов. На севере от Сан-Диего огонь распространился на 1659 гектаров, в некоторых домах взрорвались газовые баллоны. Со стихией сражаются более 5700 пожарных со всего штата. Спасатели для борьбы с огнем задействовали вертолеты и самолеты.

Бушующее пламя сказалось на учебном процессе. В округе Лос-Анджелес закрыты  сотни школ. Калифорнийский университет, расположенный в Санта-Барбаре, отменил занятия в пятницу, 8 декабря.

В результате возгорания  ожоги получили как минимум три человека, двое погибли и несколько животных сгорели заживо.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун 7 декабря ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Санта-Барбара. Энергетики отключили электричество в некоторых населенных пунктах  к северо-востоку от Сан-Диего и около Лос-Анджелеса. Как сообщает ТАСС, глава МЧС России Владимир Пучков предложил американцам помощь в тушении пожара.

Отметим, это уже вторая вспышка природных пожаров в Калифорнии за последние три месяца. В сентябре власти штата объявили режим ЧС. Пожар на севере штата унес жизни 43 человек и еще 10 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома. Департамент страхования оценил ущерб от стихии на сумму более 9 млрд долларов США.

Фото: ubr.ua

 

 

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