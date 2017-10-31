Paroc Group переходит в собственность Owens Corning

Owens Corning купила одного из ведущих европейских производителей минераловатной изоляции Paroc Group за 1,04 миллиарда долларов США.

«Покупка Paroc Group соответствует стратегии Owens Corning. Компания намерена предоставить клиентам ассортимент теплоизоляционных изделий, которые охватывают весь температурный спектр, в трех крупнейших рынках – Европа, Северная Америка и Китай», — сказал Майк Таман, председатель и главный исполнительный директор Owens Corning.

После пожара в Grenfell Tower изделия из минеральной ваты стали востребованными продуктами в Европе. Сгоревшая 24-этажная высотка была облицована материалом, главным компонентом которой был пластик. Он и стал катализатором пожара.

Paroc Group производит материалы для тепло- и звукоизоляции, противопожарной защиты. Производства компании есть в Финляндии, Литве, Польше, России и Швеции. Согласно прогнозам, продажи Paroc в 2017 году составят около 476 млн долларов США.

Owens Corning разрабатывает и выпускает черепицу, изоляционные материалы, а также стеклоткани. Доходы Owens Corning в 2016 году составили 5,7 миллиардов долларов США.

Фото: www.dpg-bud.com.ua