Турция купила более 140 тонн зарядов для огнетушителей

Россия за восемь месяцев 2017 года в два раза увеличила поставки составов и зарядов для огнетушителей за границу. Более половины всего объема продукции купила Турция.

Как следует и данных Евразийской экономической комиссии, страны Евразийского экономического союза с января по август экспортировали почти 262,2 тонны компонентов для огнетушителей на сумму 645 тыс. долларов США. Доля России в экспортной массе составила 98,7 % или 636,5 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки стран ЕАЭС выросли в 2,2 раза по стоимости и в 2,7 в количественном выражении.

Основной поток экспорта пришелся на Турцию, Туркмению и Литву. Турецкие потребители купили у российских компаний 140,5 тонны зарядов (54 % от всей массы экспорта) на сумму 300,2 тыс. долларов США.

На долю Туркмении пришлось 24,6 % от количественной массы поставок – 64,24 тонны составов из огнетушителей на сумму 73,4 тыс. долларов США. Россия поставила в эту страну товары на сумму 67,6 тыс. долларов США (92 % от общей массы), Беларусь – на 5,8 тыс. долларов США.

Литва купила 20 тонн огнезащитной продукции на сумму 9,3 тыс. долларов США – это 7,6 % от количественной массы поставок.