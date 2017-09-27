Пожар на крупном складе боеприпасов в Украине. Эвакуированы 30 тысяч человек

Вечером 26 сентября в поселке Калиновка (Винницкая область, Украина) загорелся крупный склад боеприпасов. Причиной пожара могли стать человеческий фактор либо умышленное сокрытие хищения военного имущества, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко.

В то же время, в украинских СМИ сегодня появилось заявление советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, который называет пожар на складе боеприпасов «вражеской российской диверсией».

«Убежден, что это вражеская российская диверсия, осуществленная по прямому приказу Путина

Все подразделения Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в районе складов боеприпасов в Калиновке, где 26 сентября начался пожар, работают четко и слаженно», — приводит его слова Радио Свобода.

По информации советника президента Украины Юрия Бирюкова, не пострадали подземные хранилища стоят, бетонные ангары и кирпичные склады. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Всего уничтожено 30 % боеприпасов, передает РИА Новости.

Из ближайших населенных пунктов эвакуировано 30 тысяч человек. 2 человека пострадали и госпитализированы.

Фото: ru.sputnik.az