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В Калифорнии объявлен режим ЧС

Наталья Кузнецова 04.09.2017 В мире, Новости

Власти американского штата Калифорния из-за природных пожаров около Лос-Анджелеса с 1 сентября объявили режим чрезвычайной ситуации. Огонь полыхает вокруг города и угрожает сотням домов.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора штата Джерри Брауна.

«Пожар, начавшийся 1 сентября, быстро распространился на тысячи акров и все еще продолжается, угрожает тысячам домов и других построек и критическим объектам инфраструктуры, вынудил провести эвакуацию жителей и закрыть крупные автомагистрали и местные дороги. Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес», – отмечается в заявлении Джерри Брауна.

Огонь в районе Лос-Анджелеса охватил 3,5 тысячи гектаров. Причиной бедствия стала сухая и жаркая погода. Спасатели из-за природного пожара были вынуждены эвакуировать жителей более 700 домов города и близлежащих населенных пунктов, а также перекрыть трассы. На борьбу со стихией стянуты свыше тысячи пожарных.

Сейчас сотрудники спасательных служб продолжают выводить людей из опасной зоны. Пламя угрожает домам и объектам инфраструктуры. Борьбу с огнем осложняют сильный ветер и установившаяся жаркая сухая погода.

 

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