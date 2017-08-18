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Антипирены пагубно влияют на IQ детей

Анастасия Крутикова 18.08.2017 В мире, Новости

Ученые программы Калифорнийского университета по вопросам репродуктивного здоровья и окружающей среды проанализировали влияние антипиренов на детей (Сан-Франциско). Исследование касалось группы антипиренов, которые сняты с производства еще в 2004 году − ПБДЭ (полибромированного дифенила эфира), передает местное CBS San Francisco.

По словам Трейси Вудрафф, одного из членов научной команды, опубликовавшей исследование, ученые пришли к выводу, что женщины, подвергавшиеся воздействию высоких уровней антипиренов, с большей вероятностью будут иметь детей с низким IQ.

Хотя ПБДЭ уже не выпускается, на рынке до сих пор реализуется продукция с ПБДЭ, например, мебель. В Сан-Франциско решили не рисковать и ввести законопроект, запрещающий продажу любой продукции с антипиренами. «На самом деле не доказано, что они уменьшают число пожаров, но точно вызывают заболевая, включая рак или другие смертельные болезни взрослых и людей», − сказал член правления Сан-Франциско Марк Фаррел.

Предыдущие работы касались исследования влияния антипиренов на детей в возрасте 5-7 лет, их нервно-психического развития, преимущественно показателя IQ и склонности к ACHD (синдром дифицита внимания и гиперактивности).

Напомним, что ранее в США предлагали отказаться от антипиренов при производстве мебели. При этом говорилось, что эта добавка негативно сказывается на здоровье огнеборцев, повышая риск развития онкологических заболеваний.

 

 

 

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