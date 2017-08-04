В Дубае горела жилая высотка

В Дубае продолжают гореть высотки. Сейчас огнеборцы пытаются ликвидировать пожар, охвативший в час утра по местному времени верхние этажи 79-этажного небоскреба The Torch. С 4:00 утра пожар взят под контроль, ведутся работы по охлаждению здания, передает NBC News. Все находившиеся в здании люди эвакуированы. Причина возгорания еще не определена.

Это не первый случай возгорания в The Torch. В феврале 2015 года огонь также распространялся по стенам здания. Тогда пожар ликвидировали за три часа и никто не пострадал.

The Torch – 32-е по высоте здание в мире. В нем располагается 676 квартир, при этом стоимость двухкомнатной квартиры начинается от $500 тысяч (£ 381 тысяч).

Напомним, что пожар в столице ОЭА в новогоднюю ночь на 2016 год стал причиной изменения строительных норм, касающихся использования горючих материалов в облицовке здания. Летом этого же года – 8 августа – в столице ОАЭ горела строящаяся 60-этажная гостиница в комплексе для отдыха и развлечений «Деревня Джумейра».