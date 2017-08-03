В Австралии будут выпускать огнезащитные покрытия на основе графена

Компания First Graphite построит первое в Австралии коммерческое производство графена ежегодной мощностью 90 тысяч тонн. Сырье будет использоваться для создания нового поколения огнезащитных материалов, передает издание Южной Австралии The Advertiser.

First Graphite подписала лицензионное соглашение с австралийским университетом Аделаиды на использование разработанной при вузе технологии выпуска огнезащитных покрытий на основе графена, а также строительных материалов с графеном.

Завод, который, как ожидается, запустят уже в конце 2017 года, будет специализироваться на двух продуктах: огнезащитных красках и покрытиях (включая обои, деревянные ограждения, обшивку здания), а также огнестойких деревянных плитах (в том числе стружечные и ДСП). Как перспектива рассматривается возможность применения графена при производстве защитных тканей, обмундировании и военной техники.

«Дерево, обработанное материалом с графеном не горит. Графен − эффективный барьер для кислорода. Если вы хотите сделать дверь противопожарной, стоит распылить графен на ее поверхность. Она, конечно, станет дороже на пару долларов», − сказал председатель First Graphite Уорик Григор.

Команда ученых Университета Аделаиды ведет несколько научно-исследовательских тем, в том числе фундаментальные исследования свойств графена, разработку новых технологий производства графена и изучение их использования в биомедицинских, микроэлектроники, промышленных и сельскохозяйственных целях. Ведутся работы по созданию технологии для добычи графена из природного графита и графитовых концентратов.

Графен − один слой атомов углерода − в 200 раз прочнее стали (прочность на растяжение в 217 раз выше, чем у стали), тоньше листа бумаги, устойчив к кислотам и щелочам, тепло-и электропроводность в 100 раз лучше меди. Он может выдержать воздействие температуры до 700 °С.