Строительство станет драйвером роста рынка полиуретановых добавок

Строительство обеспечит основной спрос на полиуретановые добавки с 2017 по 2021 год. Среднегодовой прирост рынка этих добавок в прогнозируемый период составит 6,27 %, считают исследователи Research and Markets.

Поскольку некоторые химических вещества (такие как полиол и толуилендиизоцианат), необходимые для выпуска полиуретановых добавок, производятся из обработки сырой нефти, волантильность цен на сырье станет основным сдерживающим фактором для роста рынка добавок.

Ключевым поставщиками в этот период аналитики называют BASF, Covestro, Evonik, Huntsman и Dow.

Полиуретановые добавки зачастую применяются при изготовлении изоляционных плит, распыляемой пены, а также изоляции для труб. Изоляционные панели с применением полиуретановых добавок обладают высоким уровнем теплоизоляции и химической стойкостью. Таким образом материал может использоваться как для внутреннего, так и внешнего утепления. Эти добавки используются при устройстве полов и кровель, что обусловлено их механической прочностью, длительным сроком хранения и малым весом.