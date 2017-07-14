В Канаде жилищную компанию оштрафовали за несоблюдение пожарной безопасности

Канадская жилищная корпорация Toronto Community Housing Corporation (TCHC) выплатит штраф 100 тысяч долларов США за несоблюдение пожарной безопасности в одном из домов в Торонто, в котором в феврале 2016 года в результате пожара погибло четыре пожилых человека. Десятки людей получили ранения.

Согласно материалам расследования, на которые ссылается местное издание The Toronto Star Newspapers, компании были предъявлены обвинения в несоблюдении пожарной безопасности здания, использовании горючих материалов — стульев — на путях эвакуации. Подчеркивается, что с сотрудниками компании не проводился инструктаж о правилах поведения в подобных ЧП. Однако виновной компания была признана только по первому пункту.

Пожар вспыхнул 5 февраля 2016 года на пятом этаже здания, расположенного на 1315 Neilson Road. Издание отмечает, что дом не был квалифицирован по закону как здание для проживания людей пожилого возраста.

По информации источника CBS News, в здании не было установлены современные системы пожаротушения. Поскольку здание возвели до 2007 года, установка сплинкера в каждой комнате и всех коридорах не обязательна. Последний раз здание проверяли в 2013 году. Причиной пожара стал умышленный поджог.

После пожара в Торонто была создана специальная группа, которая проверит на пожарную безопасность все здания TCHC, включая 69 домов, в которых проживают пенсионеры.