Власти Украины запретили применение асбеста

Правительство Украины внесло вклад в охрану здоровья граждан. Как сообщает министерство здравоохранения страны, Минюст зарегистрировал приказ «Об утверждении Государственных санитарных норм и правил “О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест”.

Этим документом Украина прекратила поставки материала и его применение.

«Запрещается производство и использование асбеста независимо от его вида и асбестосодержащих изделий и материалов в технологических процессах и при проведении строительно-монтажных работ», — сообщается в приказе.

Исключение сделано только для материалов, которые уже применяются. Изоляционные материалы с асбестом и изделия низкой плотности необходимо утилизировать.

Поводом для запрета асбеста власти Украины называют опасность минерала для здоровья граждан и намерением привести свое законодательство в соответствие с нормами международного права. Как отмечает минздрав со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, в мире около 100 тысяч человек умирает от болезней, вызванных асбестом. Минерал вызывает рак гортани, бронхов, легких яичника и другие злокачественные новообразования.

На Украине действует семь предприятий, выпускающих изделия с использованием хризотилового асбеста, где трудятся около 4 тысяч человек. За 10 лет, с 2006 по первую половину 2016 года, было ввезено 556 тысяч тонн материала. Основные поставщики минерала – Россия (64,5 %) и Казахстан (35,5 %).

Отметим, формально в мире разрешено использование и производство асбеста. В мае России удалось на международном уровне отстоять право добычи и применения хризотила. По итогам заседания в Женеве асбест в шестой раз не попал в список запрещенных веществ.