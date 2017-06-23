До 2020 года основной спрос на антипирены обеспечит Китай

Наибольший спрос на антипирены до 2020 года будет со стороны страны АТР, считают аналитики Future market insights. Главным потребителем этих веществ станет Китай.
Быстрые темпы строительства, развития автомобильной и электронной промышленностей стали катализаторами использования антипиренов в теплоизоляционных и лакокрасочных материалах. Кроме того, применять антипирены строителей подталкивают ужесточающиеся стандарты пожарной безопасности.
В то же время сотрудники Future market insight не спешат говорить о безоблачном развитии рынка огнезащитных материалов. Сдерживающим фактором может стать очередное повышение цен на сырьевые компоненты, а также небезопасность некоторых веществ для окружающей среды. Поэтому возрастает потребность в эко-антипиренах.
К ведущим игрокам рынка огнезащитных веществ Future market insights причисляет Clariant, BASF, Chemtura, AkzoNobel, Ciba specialty chemicals, Lanxess AG и Bayer Material Science.
По информации Allied Market Research, рынок этих веществ вырастет с $6,6 миллионов в 2015 году до $10,2 миллионов к 2022 году. По их оценкам, ожидаемый среднегодовой прирост с 2016 года составляет 6,6 %.