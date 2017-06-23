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До 2020 года основной спрос на антипирены обеспечит Китай

Анастасия Крутикова 23.06.2017 В мире, Новости

Наибольший спрос на антипирены до 2020 года будет со стороны страны АТР, считают аналитики Future market insights. Главным потребителем этих веществ станет Китай.

Быстрые темпы строительства, развития автомобильной и электронной промышленностей стали катализаторами использования антипиренов в теплоизоляционных и лакокрасочных материалах. Кроме того, применять антипирены строителей подталкивают ужесточающиеся стандарты пожарной безопасности.

В то же время сотрудники Future market insight не спешат говорить о безоблачном развитии рынка огнезащитных материалов. Сдерживающим фактором может стать очередное повышение цен на сырьевые компоненты, а также небезопасность некоторых веществ для окружающей среды. Поэтому возрастает потребность в эко-антипиренах.

К ведущим игрокам рынка огнезащитных веществ Future market insights причисляет Clariant, BASF, Chemtura, AkzoNobel, Ciba specialty chemicals, Lanxess AG и Bayer Material Science.

По информации Allied Market Research, рынок этих веществ вырастет с $6,6 миллионов в 2015 году до $10,2 миллионов к 2022 году. По их оценкам, ожидаемый среднегодовой прирост с 2016 года составляет 6,6 %.

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