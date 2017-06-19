О несоответствии Grenfell Tower требованиям пожбезопасности предупреждали эксперты

Еще в прошлом году эксперты в области строительства и пожарной безопасности говорили о растущем числе зданий, облицованных «потенциально горючими» материалами, сообщает The Gardian.

Издание ссылается на исследование, которое было опубликовано до трагических событий на западе Лондона. В документе говорится, что новшества в изоляционных материалах приводят к «увеличению потенциально горючих материалов». Так, облицовка Grenfell Tower должна была улучшить внешний вид здания, а также его теплоэффективность. Пожарные же опасаются, что именно она могла сыграть роковую роль в быстром распространении пламени.

Согласно источникам The Telegraph, предупреждения о пожарной опасности подобной облицовки, как на Grenfell Tower, поступали еще в 1999 году. Однако тогда доводы пожарных оказались без внимания. Причем первые тревожные звоночки начали поступать еще до начала строительства высотки. Инициативная группа Grenfell была обеспокоена слишком низкой стоимостью контрактных строительных работ.

По информации издания, облицовка, которой в прошлом году обновили фасад здания, была выполнена из алюминиевых панелей с порошковым покрытием, которые зачастую заполняются легковоспламеняющейся пластмассовой изоляцией. Более безопасные листы дороже всего на 2 фунта, что привело бы у общему удорожания работ на 5 тысяч долларов США.

Пожар на западе Лондона произошел в ночь с 13 на 14 июня. По текущим данным, 58 человек погибли или пропали без вести. Часть пострадавших госпитализированы. По информации BBC, число жертв может достигнуть 70 человек.

Фото: News.vse42.ru