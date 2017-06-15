Число жертв пожара в высотке Лондона достигло 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли во время пожара в жилой высотке на западе Лондона. Более 30 человек остаются в больнице. Из них 17 — в критическом состоянии.

Причем по имеющейся информации у BBC, количество погибших может вырасти. Пожарные уже не рассчитывают найти выживших в тлеющем здании башни Grenfell Tower. Краткий обзор дома был проведен, на тщательный осмотр и поиски пропавших будут направлены спасатели и служебные собаки.

Премьер-министр Британии Тереза Мей побывала на месте ЧП и потребовала провести расследование и выяснить, с какой скоростью пламя распространялось по зданию.

Официальная причина возгорания все еще остается неизвестной. Однако источники BBC предполагают, что виновницей трагедии могла стать пожароопасная облицовка строения. В 2015 году здание реконструировали облицовочным материалом, в состав которого входит полиэтилен и пластиковый сердечник. Похожие материалы стали причиной пожара на высотках в ОАЭ.

Возгорание произошло в Grenfell Tower, вмещавшем 120 квартир, в ночь с 13 на 14 июня. Пожар тушили две сотни пожарных и 40 единиц техники.

Фото: www.img.theepochtimes.com, www.bbc.com