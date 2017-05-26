Россия отстояла право добывать и применять асбест

России удалось на международном уровне отстоять право добычи, использования и экспорта хризотилового асбеста, сообщает «Российская газета».

На днях в Женеве состоялась восьмая конференция Роттердамской конвенции, на которой участники рассматривали вопрос о включении асбеста в список веществ Приложения III. Фактически это означает запрет на применение хризотил-асбеста.

Против признания минерала особо опасным высказались помимо России Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Индия, Зимбабве и Сирия. Участники выдвинули аргумент об отсутствии убедительного научного обоснования опасности асбеста.

отсутствие убедительного научного обоснования опасности минерала. После того, как представители России решительно возразили против принятия поправки, за асбест заступились еще 15 стран.

По итогам заседания хризотил-асбест в шестой раз не попал в запретный список.

Отметим, этот минерал отличается огнеупорностью, доступной ценой и износостойкостью. Асбест используется при производстве шифера, огнезащитных покрытий, водонапорных труб и других изделий.