В США предлагают отказаться от антипиренов в производстве мебели

В штате Джорджия (г. Огаста) депутаты и сотрудники пожарных служб выступили с предложением исключить из производства мебели антипирен. По их словам, во время пожара токсичный компонент негативно воздействует на огнеборцев. Таким образом повышается риск развития онкологических заболеваний, информирует местный канал WABI.

По словам Джерри Гея, сотрудника пожарной части Стендфорда, среди его коллег резко растет число заболевших раком. Он поддерживает законопроект, который запретит использование антипиренов в новой мягкой мебели.

«Нет никакой необходимость использования химикатов в поролоновой части мебели. Антипирены в обивке не дадут вам дополнительного времени, чтобы выбраться из дома при пожаре. Пожар не начинается внутри поролоновой начинки, где нет кислорода», – считает предприниматель Росс Эндикотт, предприятие которого с 2014 года отказалось от продажи мебели с огнезащитными свойствами.

Оппозиция считает нововведение чрезмерным регулированием бизнеса, которое не заслуживает государственного внимания. После вмешательства государства могут быть запрещены и безвредные вещества.