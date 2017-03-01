Рынок антипиренов к 2022 году достигнет $10,2 млн

Проанализировав текущее потребление антипиренов и составив прогноз их использования в течение пяти лет аналитики агентства Allied Market Research предполагают увеличение рынка этих веществ с $6,6 млн в 2015 году до $10,2 млн к 2022 году. По их оценкам, ожидаемый среднегодовой прирост с 2016 года составляет 6,6 %.

Отмечается, что в 2015 году четвертая часть всех выпускаемых антипиренов применялись для наполнения эпоксидных смол. Наравне с ростом потребления высокотехнологичных антипиренов в этой области положительную динамику рынку обеспечит использование огнестойкой резины в автомобильной промышленности.

Исследователи подчеркивают, что автопром сегодня – это крупнейшая отрасль потребления бромированного антипирена гексабромциклододекана. Кроме него там используются полиолефиновые нанокомпозиты. Они также применяются в строительной отрасли, производстве упаковки, электронной техники, спортивного оборудования.