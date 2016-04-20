Как уменьшить долю контрафакта на огнезащитном рынке?

Большинство специалистов огнезащитной отрасли сходятся во мнении, что объем контрафакта на огнезащитном рынке превышает 50 %. Эксперты отрасли рассказывают «Огнепорталу», какие механизмы позволят сократить долю контрафакта.

Евгений Кузнецов, заместитель главного инженера по развитию, «Тизол».

Александр Щербаков, генеральный директор, ГК Universum.

Николай Никитин, региональный представитель сегмента Техническая изоляция и огнезащита, Rockwool Rus Group.

Евгений Кузнецов:

50 % – это заниженная цифра. Объем контрафакта на российском огнезащитном рынке составляет более 90 %. В область риска попадают социально-значимые объекты, наиболее часто подверженные пожарам, например, объекты с постоянным пребыванием людей.

Александр Щербаков:

Эта цифра – субъективная точка зрения некоторых специалистов. Озвучить точный объем контрафактной продукции на огнезащитном рынке сейчас невозможно. Наличие таких материалов на российском рынке – это не только вопрос национальной безопасности, но также вопрос национального развития. Развитие компаний-производителей огнезащитных материалов невозможно без проектного финансирования. Когда в России у бизнеса появится возможность получать кредиты под небольшой процент, как это происходит в Америке, Германии, Японии или Китае, тогда огнезащитная отрасль сможет развиваться.

Евгений Кузнецов:

На рынке появляется все больше дешевых сертифицированны х материалов. Зачастую эти материалы не соответствуют заявленным в сертификатах характеристикам. Такая ситуация вынуждает отечественных крупных производителей объединять усилия в борьбе с некачественными производствами. Под покровительством государственных контролирующих органов компаниям-произв одителям необходимо участвовать в развитии отрасли и влиять на повышение качества противопожарной продукции.

Николай Никитин:

Огнезащитные материалы, которые не соответствуют указанным в сертификате техническим характеристикам, присутствую на рынке. Этот факт подтверждается, к сожалению, «работой» таких материалов в реальных пожарах. Проблема кроется в отсутствии механизма привлечения к ответственности профильных лиц на каждом этапе применения материала. Контролирующую функцию в регулировании отрасли должно выполнять государство. Рынок решений для обеспечения огнезащитной безопасности объектов должен стать прозрачнее.