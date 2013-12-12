Возможности применения универсального огнезащитного состава «Фукам»

ООО НПО «Патриот» предлагает универсальный огнезащитный состав «Фукам» для тушения и локализации пожаров — «Пожаротушащую жидкость комплексного действия «Фукам», производителям строительных и отделочных материалов мы рекомендуем к использованию сухой антипирен «Фукам».

1. Огнезащита «Фукам»

Универсальный огнезащитный состав «Фукам» предназначен для огнезащитной обработки материалов пористой структуры, в том числе:

дерево (древесина, деревянные конструкций, деревянные изделия)

ткани (натуральные, синтетические, смешанные)

ковры, ковровые и напольные покрытия

бумага и бумажные изделия (обои, картон)

утеплители (изо льна, джута)

предметы интерьера, матрасы, постельное белье, одежда

другие материалы, впитывающие воду.

Преимущества состава «Фукам»

экологически и биологически безопасен (заключение «НИИ ГИГИЕНЫ»)

универсальный в использовании

не меняет цвет, структуру обработанных материалов

имеет кислотно-щелочной показатель Ph 5.5

обладает антисептическими свойствами

не токсичен

срок стойкости — до 20 лет (в зависимости от воздействий)

удобен в использовании: не портит оборудование, не требует специального проветривания, можно работать без СИЗ (маска, перчатки).

Тип средства

Огнезащитный состав «Фукам» — готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических ингредиентов.

Метод воздействия

«Фукам» впитывается в материал, образуя в нем насыщенный активными компонентами защитный слой: препятствует воспламенению, распространению пламени и горению материала.

Особенности применения

Огнезащитный состав «Фукам» наносить на очищенную поверхность материала распылителем, кистью, валиком при температуре воздуха не ниже 0 ˚С, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием.

Расход огнезащиты «Фукам» для обеспечения требований

ткани: от 90 до 400 г/м 2 в зависимости от структуры

в зависимости от структуры древесина: II группа — 400 г/м2 (устойчив к старению); I группа — 800 г/ м2 (устойчив к старению).

Цена

оптовая: 50 руб./кг

розничная: 65 руб./кг

тара 10 кг. ПЭТ-бутыль, канистры.

2. Пожаротушащий состав «ПТЖ-КД Фукам»

На основе разработанного состава «ПТЖ–КД Фукам» набирает силу новый метод оперативной защиты от лесных пожаров «Огнезащитная полоса». Данный метод позволяет оперативно защитить населенный пункт и материальные ценности от перехода лесного пожара. Предварительно обрабатывается полоса шириной 5–10 метров по направлению движения огня. Пламя, подойдя к обработанной зоне, остановится и потухнет (действует как минерализованная полоса). Огнезащитные свойства обработанных материалов в природных условиях сохраняются в течение 30−90 дней, что исключает опасность повторного возгорания. В том случае, если материал находится в огне, возникает двойной эффект: быстрое подавление пламени (в 10 раз эффективней воды) и защита от последующего возгорания. Имеются практические наработки при локализации торфяных пожаров. Данный метод позволяет, не рискуя жизнью людей, локализовать пожар и защитить населенный пункт.

Свойства «ПТЖ-КД Фукам»

придает огнезащитные свойства обработанным материалам: дерево, растительность, торф

в десять раз эффективней воды при тушении пожаров класса «А»

обладает двойным эффектом: тушит и защищает от повторного возгорания 30−90 дней

повышает плодородность почвы

безопасен для экологии, человека, животных и живых организмов.

Цена

10 руб./кг

тара 10 кг. ПЭТ-бутыль.

В 2012 году «ПТЖ-КД ФУКАМ» применялся для тушения торфяного пожара в Новосибирской области. В 2013 году «ПТЖ–КД ФУКАМ» закуплен ГУ МЧС России по Новосибирской области для тушения и локализации лесных пожаров.

3. Сухой «Фукам» для внедрения в структуру материала при производстве

В сухом виде «Фукам» используется для снижения горючести материалов при их производстве. В зависимости от технологического процесса производства мы предлагаем «Фукам» в виде порошка и в виде концентрированного водного раствора.

«Фукам» поможет снизить горючесть пенополиуретана и других видов теплоизоляции, мебели, обоев, тканных материалов, картона, древесных плит, лакокрасочных и других материалов окружающих нас.

«Фукам» позволяет производить пенополиуретан с подтвержденным классом горючести Г1.