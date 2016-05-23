Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

Новое – хорошо забытое старое…

Компания возобновила производство одного из первых российских огнезащитных материалов – пасты огнезащитной водоэмульсионной ВПМ-2 серой. Этот материал, который был  разработан в  начале  80-х годов (ГОСТ 25131-82 «Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2»),  и на сегодняшний день  является востребованным на российском рынке.

vpm2

Состав ВПМ-2 предназначен для нанесения на стальные конструкции зданий и сооружений с целью повышения их предела огнестойкости взамен обетонирования и оштукатуривания по сетке Рабица.

В настоящее время ВПМ-2 выпускается по техническим условиям ТУ 6-10-1626-85 «Паста огнезащитная водоэмульсионная ВПМ-2 серая».

Паста ВПМ-2 обеспечивает получение покрытия  для стальных конструкций 5-й  группы огнезащитной эффектности (45 мин) при толщине сухого слоя  3 мм и расходе 6 кг/м2  при нанесении на грунтовку ГФ-021 или ГФ-0163 толщиной 0,05 мм (Сертификат соответствия  С-RU.АА 92.В.00016)

Паста ВПМ–2 поставляется в комплекте с аммофосом. Перед применением пасту ВПМ-2 смешивают с аммофосом в соотношении по массе — на 73,9 частей пасты берут 26,1 часть аммофоса.

Основным  преимуществом этого материала являются:
· его низкая цена
· российская сырьевая база.

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3 Комментарии

  1. Химический агент
    14.09.2016 at 19:41

    Вот он! Вот он, ВУП моей мечты! ВУУП!! ВУУУУУП!!!!

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  2. Екатерина
    23.06.2017 at 05:56

    Нужна паста ВПМ -2 — 940 кг, сколько стоит с доставкой до Владивостока,какие сроки поставки?

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