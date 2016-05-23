Новое – хорошо забытое старое…

Компания возобновила производство одного из первых российских огнезащитных материалов – пасты огнезащитной водоэмульсионной ВПМ-2 серой. Этот материал, который был разработан в начале 80-х годов (ГОСТ 25131-82 «Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2»), и на сегодняшний день является востребованным на российском рынке.

Состав ВПМ-2 предназначен для нанесения на стальные конструкции зданий и сооружений с целью повышения их предела огнестойкости взамен обетонирования и оштукатуривания по сетке Рабица.

В настоящее время ВПМ-2 выпускается по техническим условиям ТУ 6-10-1626-85 «Паста огнезащитная водоэмульсионная ВПМ-2 серая».

Паста ВПМ-2 обеспечивает получение покрытия для стальных конструкций 5-й группы огнезащитной эффектности (45 мин) при толщине сухого слоя 3 мм и расходе 6 кг/м2 при нанесении на грунтовку ГФ-021 или ГФ-0163 толщиной 0,05 мм (Сертификат соответствия С-RU.АА 92.В.00016)

Паста ВПМ–2 поставляется в комплекте с аммофосом. Перед применением пасту ВПМ-2 смешивают с аммофосом в соотношении по массе — на 73,9 частей пасты берут 26,1 часть аммофоса.

Основным преимуществом этого материала являются:

· его низкая цена

· российская сырьевая база.