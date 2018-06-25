Успешные испытания покрытий для трубопроводов

Покрытие «ПРИМАТЕК» для защиты от коррозии внутренней поверхности трубопроводов успешно прошло годовые опытно-промышленные испытания по требованиям ПАО НК «Роснефть» на объекте ООО «РН-Ставропольнефтегаз».

В апреле 2018 года компания «ПРИМАТЕК» получила положительное заключение об успешном прохождении опытно-промышленных испытаний покрытия для защиты от коррозии внутренней поверхности трубопроводов на основе эпокси-фенольного грунта (праймера) PrimaTek InnoPipe Epoxy Primer и порошкового покрытия PrimaTek InnoPipe 67.

Покрытие успешно выдержало испытания в течение одного года на байпасной линии нефтепромыслового трубопровода ООО «РН-Ставропольнефтегаз».

Покрытие «ПРИМАТЕК» для защиты от коррозии внутренней поверхности трубопроводов прошло аттестацию института ТатНИПИнефть с праймером и без праймера.

В апреле 2018 года компания «ПРИМАТЕК» получила два положительных заключения института ТатНИПИнефть по результатам испытания на соответствие техническим требованиям ПАО «Татнефть» к антикоррозионным покрытиям внутренней поверхности труб нефтяного сортамента (линейных и НКТ).

В первом случае однослойное покрытие на основе порошкового эпоксидного материала PrimaTek InnoPipe 67 было аттестовано без применения грунтовочного слоя на температуру эксплуатации до +60 ᵒС.

Во втором случае двухслойное покрытие PrimaTek InnoPipe 67 по грунту на основе эпокси-фенольного праймера PrimaTek InnoPipe Epoxy Primer было аттестовано на температуру эксплуатации до +100 °С.

Температуростойкое покрытие «ПРИМАТЕК» для защиты от коррозии внутренних и наружных поверхностей трубопроводов прошло аттестацию в институте БашНИПИнефть.

В апреле 2018 года компания «ПРИМАТЕК» получила положительное заключение института БашНИПИнефть о соответствии нормативным требованиям, предъявляемым к защитным покрытиям внутренней поверхности промысловых нефтегазопроводов для температуростойкого покрытия на основе порошковой краски PrimaTek InnoPipe 120 и эпокси-фенольного грунта (праймера) PrimaTek InnoPipe Epoxy Primer.

Заключение выдано на температуру эксплуатации до +110 ᵒС.