Новый каталог продукции Promat

Уважаемые господа, вышел в свет новый каталог продукции и технических решений «Пассивная противопожарная защита Promat® конструкций и инженерных коммуникаций зданий и сооружений A3.RU», в котором собран весь ассортимент материалов бренда Promat, представленный на российском рынке. Действует с 1 мая 2018.

Новая редакция каталога представляет актуализированные сведения по огнезащитным плитам, штукатурным и тонкослойным составам, продукции и изделиям противопожарной химии, огнезащите проходок горючих труб и кабельным проходкам.

Объем каталога «вырос» до 180 страниц!

Добавлены решения по огнезащите бесчердачного покрытия с основанием из стального профилированного листа, деформационных швов и огнестойких стеновых конструкций.