Новый каталог продукции Promat

Уважаемые господа, вышел в свет новый каталог продукции и технических решений «Пассивная противопожарная защита Promat® конструкций и инженерных коммуникаций зданий и сооружений A3.RU», в котором собран весь ассортимент материалов бренда Promat, представленный на российском рынке. Действует с 1 мая 2018.
Новая редакция каталога представляет актуализированные сведения по огнезащитным плитам, штукатурным и тонкослойным составам, продукции и изделиям противопожарной химии, огнезащите проходок горючих труб и кабельным проходкам.
Объем каталога «вырос» до 180 страниц!
Добавлены решения по огнезащите бесчердачного покрытия с основанием из стального профилированного листа, деформационных швов и огнестойких стеновых конструкций.
Кроме того, обновлен раздел «Особые области огнезащиты», в котором мы предлагаем обзоры по специфике пожара и комплексные конструктивные решения Promat по защите от огня на объектах нефтехимического комплекса, газовой промышленности и в тоннельных сооружениях.
Этот специализированный раздел будет особенно интересен при проектировании на объектах с повышенной степенью опасности, например таких, как нефтеперегонные заводы, газопроводы, морские платформы и т. д.
Promat поможет найти эффективные огнезащитные решения для всех видов строительных конструкций и инженерных коммуникаций, в чем можно убедиться, изучив наш каталог.
Запросить версию каталога можно по ссылке: https://www.promat.ru/ru-ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B