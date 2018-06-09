Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Новый каталог продукции Promat

Уважаемые господа, вышел в свет новый каталог продукции и технических решений «Пассивная противопожарная защита Promat® конструкций и инженерных коммуникаций зданий и сооружений A3.RU», в котором собран весь ассортимент материалов бренда Promat, представленный на российском рынке. Действует с 1 мая 2018.

Новая редакция каталога представляет актуализированные сведения по огнезащитным плитам, штукатурным и тонкослойным составам, продукции и изделиям противопожарной химии, огнезащите проходок горючих труб и кабельным проходкам.

Объем каталога «вырос» до 180 страниц!

Добавлены решения по огнезащите бесчердачного покрытия с основанием из стального профилированного листа, деформационных швов и огнестойких стеновых конструкций.

001 KTLG Pr

Кроме того, обновлен раздел «Особые области огнезащиты», в котором мы предлагаем обзоры по специфике пожара и комплексные конструктивные решения Promat по защите от огня на объектах нефтехимического комплекса, газовой промышленности и в тоннельных сооружениях.

Этот специализированный раздел будет особенно интересен при проектировании на объектах с повышенной степенью опасности, например таких, как нефтеперегонные заводы, газопроводы, морские платформы и т. д.

Promat поможет найти эффективные огнезащитные решения для всех видов строительных конструкций и инженерных коммуникаций, в чем можно убедиться, изучив наш каталог.

Запросить версию каталога можно по ссылке: https://www.promat.ru/ru-ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B

Тэги

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон