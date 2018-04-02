Огнезащита стальных несущих конструкций. Решения Promat

Стальные несущие конструкции наиболее часто используются в строительстве. Для их защиты от разрушительного воздействия пожаров Promat предлагает ряд эффективных комплексных решений, сертифицированных и проверенных временем.

Более полувека Promat поставляет на мировой рынок высококачественные плиты и огнезащитные покрытия, успешно зарекомендовавшие себя в сфере пассивной огнезащиты для всех видов строительных конструкций и инженерных коммуникаций.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ ОГНЯ

Сталь – это сплав железа с углеродом, содержащий легирующие добавки, улучшающие качество металла и примеси, образующиеся в процессе выплавки.

Для стали характерны сочетание прочности и пластичности, хорошая свариваемость, однородность, что делает ее применение в строительных конструкциях весьма привлекательным.

Сталь – это негорючий материал. Однако, не поддерживая огонь и не способствуя его распространению, сталь, тем не менее, подвержена температурному воздействию при пожаре. При нагревании до высоких температур меняются её физические свойства, что вызывает деформации и приводит к потере несущей способности конструкции.

Заметные деформации у стальных конструкций начинаются уже при температуре 300°С. При нагреве выше 500°С, сталь начинает терять свою несущую способность, поэтому эта температура в ГОСТ 53295-2009 признана критической. При температурах свыше 650°С, сталь переходит в область необратимых пластических деформаций.

При огневых испытаниях процесс развития пожара моделируется согласно ГОСТ 30247.0 по стандартной температурно-временной кривой (ЕТК), согласно которой уже через 5 минут температура в печи достигает примерно 550°C.

Для сохранения работоспособности стальных конструкций, в том числе в условиях пожара, необходима обязательная защита их от воздействия высоких температур.

Таким образом, задача огнезащиты стальных несущих конструкций заключается в создании на их поверхности теплоизолирующих экранов, выдерживающих высокие температуры и непосредственное воздействие огня. Решение этой задачи обеспечивают средства пассивной огнезащиты.

СПОСОБЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Факторами, определяющими воздействие пожара на стальные конструкции, являются: уровень рабочих напряжений, температура прогрева конструкции и длительность воздействий.

Целый ряд нормативных документов регламентирует составление проектной документации с учетом обеспечения защиты от пожара.

Основные требования пожарной безопасности для зданий и сооружений изложены в ФЗ №123 от 22.07.2008 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

Материалы для повышения огнестойкости стальных конструкций характеризуются огнезащитной эффективностью, т.е. временем с начала теплового воздействия на конструкцию до наступления ее предельного состояния. Предельным состоянием для стали является температура равная 500°С.

Согласно ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», выделяют 7 групп огнезащитной эффективности:

1 – не менее 150 минут;

2 – не менее 120 минут;

3 – не менее 90 минут;

4 – не менее 60 минут;

5 – не менее 45 минут;

6 – не менее 30 минут;

7 – не менее 15 минут.

Способ огнезащиты конструкции определяют с учетом:

– величины требуемого предела огнестойкости;

– типа конструкции (колонны, стойки, ригели, балки, связи);

– вида нагрузки, действующей на конструкцию (статическая, динамическая);

– температурно-влажностного режима эксплуатации и способа производства работ по огнезащите (сухие, мокрые процессы);

– степени агрессивности окружающей среды;

– сезонности нанесения;

– увеличение нагрузки на конструкцию за счет применяемой огнезащиты;

– предполагаемого срока службы покрытия;

– эстетических требований и др.

ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. РЕШЕНИЯ ПРОМАТ

Предлагаемые Promat решения по противопожарной защите стальных конструкций представляют собой технически законченные системы, обеспечивающие огнезащитную эффективность с 1-й по 6-ю группу, с временем наступления критического состояния от 30 до 240 минут.

Продукция создается с использованием инновационных методик, проходит многочисленные испытания и обязательную сертификацию. Ассортимент огнестойких решений Promat представлен покрытиями разного типа и назначения. Они позволяют обеспечить комплексную защиту любого объекта и гарантируют высокий уровень безопасности в экстренных ситуациях.

Решения Promat отличает высокие качество применяемых материалов, огнезащитная эффективность и экономичность.

Promat предлагает следующие материалы и огнезащитные решения для стальных несущих конструкций:

• огнезащитные силикатные плиты для противопожарной защиты строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;

• огнезащитные штукатурные составы;

• тонкослойные вспучивающиеся составы (краски).

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ PROMATECT®

Высокая прочность плит PROMATECT® на цементном вяжущем позволяет изготавливать самонесущие, коробчатые облицовки без непосредственного крепления к стальным конструкциям. При этом прогрев конструкций значительно уменьшается, в том числе и благодаря тому, что при огневом воздействии плиты начинают выделять химически связанную воду в виде пара и тем самым охлаждают саму конструкцию.

Решающие преимущества плит PROMATECT® – это превосходные огнезащитные характеристики при малой толщине и низком весе.

Кроме того, несомненным достоинством плит является простота обработки (обычным ручным или электрическим столярным инструментом), а также возможность крепежа плит в торец стандартными шурупами и скобами, без дополнительной подконструкции, что позволяет сэкономить время монтажа и стоимость огнезащиты.

Толщина огнезащитной облицовки определяется исходя из заданного предела огнестойкости и приведенной толщины стального профиля.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СОСТАВЫ

Технические решения Promat, предлагаемые на основе огнезащитных штукатурок, обеспечивают огнезащитную эффективность с 1-й по 6-ю группу, с временем наступления критического состояния от 30 до 240 минут.

Огнезащитные штукатурные покрытия на основе портландцемента и вермикулита НЕОСПРЕЙ и FENDOLITE® MII производятся в России. Их свойства полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» и ГОСТ 30247.1 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» и подтверждены сертификатами.

Огнезащитная штукатурка НЕОСПРЕЙ применяется в качестве конструктивной огнезащиты несущих стальных, железобетонных и ограждающих строительных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства.

Огнезащитная штукатурка FENDOLITE® MII применяется в качестве конструктивной огнезащиты несущих стальных, железобетонных и ограждающих строительных конструкций на объектах нефтегазовой, химической промышленности и в тоннелях.

Штукатурные составы наносятся на поверхность конструкций только механизированным способом, методом мокрого торкретирования.

Толщина защитного штукатурного слоя определяется исходя из заданного предела огнестойкости конструкции и приведенной толщины стального профиля.

ТОНКОСЛОЙНЫЕ ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЕСЯ СОСТАВЫ (КРАСКИ)

Специалистами Promat разработаны тонкослойные составы (краски) ФЕНИКС® СТС и ФЕНИКС® СТВ для противопожарной защиты несущих стальных конструкций, обеспечивающие огнезащитную эффективность с 3-й по 6-ю группу, с временем наступления критического состояния от 30 до 90 минут.

Покрытия белого цвета, на основе составов ФЕНИКС® СТС и ФЕНИКС®СТВ, относятся к классу тонкослойных терморасширяющихся (вспучивающихся) составов, которые могут применяться в комплексе с защитно-декоративными материалами.

Покрытие на основе огнезащитного состава ФЕНИКС® СТС предназначено для эксплуатации во всех типах атмосферы согласно ГОСТ 15150.

Покрытие на основе огнезащитного состава ФЕНИКС® СТВ (без дополнительного защитного слоя) предназначено для эксплуатации внутри помещений.

ФЕНИКС® СТС и ФЕНИКС® СТВ поставляются в готовом к применению виде.

Составы наносят на подготовленную, сухую и загрунтованную поверхность, которая не имеет никаких посторонних включений:

– установками безвоздушного распыления (рабочее давление более 180 атмосфер, диаметр сопла распылителя 0,017’’- 0,030’’);

– вручную (кисть, валик).

Огнезащитные составы наносят на поверхность стальных конструкций тонким слоем, толщиной не более 0,8 мм за один проход и общей толщиной не более 3 мм. При повышении температуры до 170-200°С, краска вспучивается, увеличиваясь в объеме до 40 раз, образуя пористый термоизоляционный слой, который предотвращает быстрый нагрев защищаемой конструкции.

Срок службы огнезащитных покрытий Promat составляет, в зависимости от материала, от 10 до 50 лет.

Материалы, выпускаемые Promat на протяжении более 50 лет, позволяют существенно повысить пожаробезопасность зданий или сооружений, при этом многократно снижая риски для людей и имущества при пожаре.