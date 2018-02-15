Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016»

ТИЗОЛ приглашает посетить стенд завода на выставке «YugBuild-2018»

АО «ТИЗОЛ» примет участие в Международной выставке строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов «YugBuild / WorldBuild Krasnodar – 2018», где представит высокоэффективные огнезащитные решения для воздуховодов, металлических и железобетонных конструкций, техническую и строительную изоляцию на основе базальтовых горных пород.

Выставка пройдет 27 февраля – 2 марта 2018г. в Выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» по адресу: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1.

Время работы выставки для посетителей:
27 февраля – 1 марта: 10.00 – 18.00
2 марта: 10.00 – 15.30

Приглашаем Вас посетить стенд завода «ТИЗОЛ»

павильон №1, стенд А 209
Для бесплатного входа на выставку необходимо получить электронный билет на сайте выставки www.worldbuild-krasnodar.ru

Промокод для гостей стенда АО «ТИЗОЛ» Wbd18sau304

http://www.worldbuild-krasnodar.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

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