6 декабря вебинар «Современные технологии огнезащиты зданий и сооружений»

6 декабря 2017 года в 11:00 PROMAT проводит вебинар «Современные технологии огнезащиты зданий и сооружений». Приглашаются архитекторы, специалисты по инженерному оборудованию зданий, представители пожарной инспекции.

Не пропустите 6 декабря 2017 г. вебинар «Современные технологии огнезащиты зданий и сооружений»!

Время проведения: с 11-00 до 12-30 (время московское)

НА ВЕБИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ О

• принципах организации противопожарной защиты зданий и сооружений;

• огнезащите инженерных коммуникаций и несущих конструкций силикатными плитами;

• огнезащите несущих и ограждающих конструкций тонкослойными покрытиями и штукатурными составами. Специфике их использования;

• огнезащите кабельных линий (огнестойких кабельных коробах и проходках);

• огнестойких воздуховодах и каналах дымоудаления, в том числе самостоятельных, т.е. изготовленных из огнезащитных плит PROMATECT без канала из стального листа.

Об этом расскажет Александр Сергеевич Иодчин, технический директор ООО «ЭТЕКС» направление ПРОМАТ.

Приглашаются архитекторы, специалисты по инженерному оборудованию зданий, представители пожарной инспекции.

Регистрируйтесь на первый вебинар из цикла о современных решениях пассивной огнезащиты. Участие бесплатное.

Принять участие в Вебинаре с указанием интересующих вопросов можно зарегистрировавшись по ссылке: https://events.webinar.ru/3980195/711987