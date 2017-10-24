Огнезащита бесчердачного покрытия. Решение Promat

Promat разработал и сертифицировал систему огнезащиты конструкции бесчердачного покрытия по настилу из стального профилированного листа.

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Бесчердачные покрытия по настилу из стального профилированного листа выполняют функции верхней ограждающей конструкции здания.

При пожаре данная конструкция является источником повышенной опасности, как вероятный источник распространения огня и дыма, а также возможности обрушения.

Promat разработал и сертифицировал систему конструктивной огнезащиты бесчердачного покрытия по настилу из стального профилированного листа (толщина 0,8 мм, высота гофры 75 мм) с обшивкой снизу из плит PROMATECT® -H.

Данная система решает задачу предотвращения повышения температуры системы утепления кровли в необогреваемой зоне металлического листа элементов конструкции выше критической, а также сохранения целостности конструкции на протяжении времени необходимого для эвакуации.

В соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 конструкция обеспечивает предел огнестойкости RE 30 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 450 кг/м3 (без учета собственного веса).

Подробную информацию о решениях по противопожарной защите бесчердачного покрытия можно получить у технических специалистов Promat по тел.: +7(495) 246-01-01