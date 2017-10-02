Огнестойкие кабельные проходки – технические решения PROMAT

Кабельные линии, проходящие транзитом через здание, в обязательном порядке подлежат огнезащите. Promat предлагает специалистам ряд комплексных технических решений для огнезащиты мест прохода кабельных линий через ограждающие конструкции.

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

Кабельные линии, проходящие транзитом через здание, в обязательном порядке подлежат огнезащите. Они, наряду с несущими и ограждающими конструкциями, обеспечивающими геометрическую устойчивость здания, являются одним из основных элементов пожарных рисков объекта в целом.

Противопожарные кабельные проходки предназначены для защиты мест прохода кабельных линий через ограждающие конструкции (стены, перекрытия, внутренние противопожарные перегородки) с нормируемым пределом огнестойкости.

При этом предел огнестойкости кабельной проходки должен быть не ниже предела огнестойкости ограждающей конструкции, которую эти кабели пересекают. Материалы для заделки кабельных проходок и сами проходки подлежат обязательной сертификации.

Основным показателем эффективности такой проходки является предел огнестойкости, который определяется в ходе проведения специальных испытаний по ГОСТ Р 53310-2009 и должен подтверждаться сертификатом соответствия требованиям технического регламента о пожарной безопасности.

Обозначение предела огнестойкости проходки состоит из условных обозначений, так называемых нормируемых предельных состояний, и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах. Всего существует три вида предельных состояний, обозначаемых в виде индекса — IET:

Литера I (Insulation) — потеря теплоизолирующей способности огнестойкой проходки вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности материала проходки более чем на 140 °С.

Литера E (Integrity) — потеря целостности материала огнестойкой проходки в результате образования в конструкции огнестойкой проходки сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения и пламя.

Литера T (Temperature) — достижение критической температуры нагрева изоляции кабелей в необогреваемой зоне проходки.

Как же работают огнестойкие кабельные проходки?

В основе их действия – свойства заделочных материалов.

Это или терморасширяющиеся материалы, у которых под воздействием высокой температуры происходит процесс уплотнения заделки, или материалы, обладающие низкой теплопроводностью, служащие препятствием для распространения огня и продуктов горения в смежные помещения.

Существуют различные способы заделки кабельных проходок с применением различных материалов и конструктивных решений.

Необходимые правила для надлежащей заделки огнестойких кабельных проходок регламентирует часть 7 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в редакции от 23.06.2014 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ PROMAT

Promat предлагает специалистам ряд комплексных технических решений для выполнения огнезащитных кабельных проходок.

1.​ Проходка кабельная универсальная «ФЕНИКС® КП»

«ФЕНИКС® КП» — конструкция, предназначенная для заделки мест пересечения ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, препятствующая распространению пожара в смежные помещения.

Конструкция кабельной проходки соответствует требованиям ГОСТ Р53310-2009 и обеспечивает пределы огнестойкости EIT 45, EIT 90 и EIT 150.

Конструкция кабельной проходки включает в себя: огнезащитную плиту «ФЕНИКС® ПМО»; огнезащитную мастику «ФЕНИКС® ПВУ» и огнезащитный состав для кабелей «ФЕНИКС® СЕ».

2.​ Противопожарная кабельная проходка трубная «ФЕНИКС® КПТ»

«ФЕНИКС® КПТ» — конструкция, предназначенная для заделки мест пересечения ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, проложенными в трубах, препятствующая распространению горения в примыкающие помещения.

Трубная кабельная проходка представляет собой сборную конструкцию, включающую в себя ленту из терморасширяющегося огнезащитного материала ТРК и огнезащитную мастику «ФЕНИКС® ПВУ».

Конструкция кабельной проходки трубной соответствует требованиям ГОСТ Р 53310-2009 и обеспечивает предел огнестойкости не менее EIT 120.

Проходка может быть расположена как горизонтально, так и вертикально.

3.​ Проходка кабельная противопожарная на основе огнезащитного состава «ФОРМУЛА КП»

Проходка кабельная противопожарная на основе огнезащитного состава «ФОРМУЛА КП» — предназначена для заделки мест пересечения кабелями ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости, препятствующая распространению горения в примыкающие помещения.

Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

Противопожарная конструкция состоит из огнезащитного состава «ФОРМУЛА КП», представляющего собой вспученный вермикулит и связующего, и огнезащитного кабельного покрытия «ФЕНИКС® СЕ».

Конструкция кабельной проходки соответствует требованиям ГОСТ Р53310-2009 и обеспечивает пределы огнестойкости EIT 60, EIT 90, EIT 120, EIT 150 и EIT 180.

Огнестойкие проходки Promat в обязательном порядке проходят все необходимые сертификационные испытания, что подтверждается наличием соответствующих документов. Они полностью соответствует предъявляемым противопожарным, санитарным и прочим требованиям.

Все представленные конструкции кабельных проходок обеспечивают коэффициент снижения токовых нагрузок для кабелей равный 1.

Узнать подробнее об огнестойких кабельных проходках Promat и получить консультацию специалистов, вы можете на www.promat.ru.