MARINE — комплексная противопожарная, тепло- и звукоизоляция в судостроении

Promat является ведущим мировым разработчиком и производителем материалов и систем пассивной противопожарной защиты для судостроительной отрасли. Комплексная противопожарная, тепло- и звукоизоляция Promat в судостроении – теперь и в России!

Деятельность Promat не стоит на месте, а динамично развивается. Мы открываем новое, для российского рынка, направление – комплексная противопожарная, тепло- и звукоизоляция в судостроении.

Promat является ведущим мировым разработчиком и производителем материалов и систем пассивной противопожарной защиты для судостроительной отрасли. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе серию под брендом PROMARINE®, отвечающую самым жестким требованиям, предъявляемым современным законодательством к противопожарной защите в судостроении.

Все решения разрабатываются в научно-исследовательских и проектно-конструкторских центрах Promat, а сертификаты получены в аккредитованных лабораториях.

Помимо традиционных огнезащитных плит, выполняющих одновременно и декоративную функцию, Promat разработал серию материалов для высокоэффективной противопожарной защиты, тепло- и звукоизоляции, в том числе PROMAGUARD® и PROMASOUND®.

Судовая мебель наиболее востребована для оборудования пассажирских судов. Корабельная мебель Promat – это серия огнестойкой мебели для судов, разработанная для удовлетворения требований Правил пожарной безопасности Конвенции СОЛАС для пассажирских судов. Она позволяет оснастить жилые и общественные судовые помещения мебелью и предметами интерьера с регламентированным риском возникновения пожара.

Говоря об открытии нового направления деятельности, мы напоминаем, что за более 20 лет существования направления «Promat MARINE» на мировом рынке, накопился огромный опыт строительства и реализации объектов.

Promat приглашает специалистов по архитектуре судов обсудить возможности применения своих разработок в текущих и будущих проектах.

Информацию и консультации по материалам Promat направления «MARINE» можно получить в отделе по работе с клиентами по телефону +7 (495) 246-01-01.