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Огнезащита «Прометей» в аэропортовом комплексе «Южный» (Платов)

Подошел к завершению еще один знаковый проект для нас.

Международный аэропорт «Платов» – крупнейший инфраструктурный проект на Юге России, построенный «с нуля» впервые в постсоветской истории страны. Потенциал объемов перевозок до 12 млн человек.

Огнезащитной эмалью «Прометей» была произведена обработка внутренних конструкций здания Пассажирского терминала. Компания «Прометей» комплексно реализовала задачи по огнезащите объекта: от разработки проекта, до сдачи объекта в надзорные органы (ФГБУ СЭУ).

Рады поделится отзывом, полученным от заказчика проекта.

  

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