Запуск производства в России компонентов для огнезащитной системы FENDOLITE® MII

С июля 2017 года Promat на заводе в Калужской области по лицензии начинает выпуск адгезионного праймера Cafco® PSK 101 и финишного покрытия − акриловой краски Cafco® Topcoat 200, необходимых составных компонентов системы огнезащитных штукатурных покрытий FENDOLITE® MII и НЕОСПРЕЙ.

Сafco® PSK 101 – адгезионный праймер на водной основе для металлических оснований под огнезащитные штукатурные покрытия. Материал является экологичным и безопасным. Предназначен для улучшения сцепления огнезащитных штукатурных покрытий с грунтованной или окрашенной поверхностью металлоконструкций.

Cafco® Topcoat 200 – финишное покрытие, акриловая краска на водной основе.

Предназначена для защиты системы огнестойких штукатурных покрытий НЕОСПРЕЙ и FENDOLITE® MII от воздействия атмосферных осадков, соляных и кислотных туманов, розлива растворителей и химических растворов, моющих составов, вод из спринклерной системы пожаротушения и т. п.

Краска Cafco® Topcoat 200 экологична и безопасна. Может применяться на работающих производствах, на предприятиях пищевой промышленности (вне контакта с пищевыми продуктами), в тоннелях, при проведении монтажных работ.

Специалисты Promat рекомендуют применять адгезионный праймер Сafco® PSK 101 и финишное покрытие Cafco® Topcoat 200 для более эффективной и долговечной работы системы огнезащитных штукатурных покрытий НЕОСПРЕЙ и FENDOLITE® MII.

Подробнее о системах огнезащитных штукатурных покрытий можно прочитать по ссылке: http://www.promat.ru/ru-ru/products?q=page%3D1%26page_size%3D27&v=0&cc=%2FProducts%2FSpray

Cafco® PSK 101 Cafco® Topcoat 200

