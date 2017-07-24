Старт производства состава огнезащитного атмосферостойкого НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» запустил производство нового состава огнезащитного атмосферостойкого НЕОФЛЭЙМ®517РА (NEОFLAME®517RA) для огнезащиты металлоконструкций в условиях стандартного целлюлозного пожара.

При разработке нового огнезащитного материала была учтена совокупность свойств материала, позволяющая конкурировать на российском рынке огнезащиты с огнезащитными материалами не только отечественного, но и зарубежного производства. Это, прежде всего:

Функциональность

Атмосферостойкость

Технологичность при применении.

Состав НЕОФЛЭЙМ®517РА одноупаковочный, органоразбавляемый, готовый к применению материал, образует физически отверждаемое огнезащитное покрытие вспенивающегося типа для пассивной огнезащиты стальных конструкций в условиях целлюлозного пожара. Покрытие на его основе обладает очень высокой эластичностью и стойкостью к механическим повреждениям.

Покрытие на основе состава НЕОФЛЭЙМ®517РА (NEОFLAME®517RA) может эксплуатироваться в открытой промышленной атмосфере в условиях умеренного климата и в помещениях с повышенной влажностью в течение 10 лет. Покрытие имеет великолепную водостойкость, выдерживает воздействие соляной кислоты и 3-х % раствора NaCl. Кроме того, покрытие имеет высокие декоративные свойства. Базовый цвет – белый. По желанию заказчика материал может колероваться в пастельные тона.

Состав имеет великолепные технологические свойства при применении. Выпускается в виде одноупаковочного материала. Перед нанесением его достаточно хорошо перемешать. Состав наносится агрегатами высокого давления типа Wagner, GRACO.

Условия эксплуатации покрытия НЕОФЛЭЙМ®517РА (NEОFLAME®517RA) в открытой атмосфере подтверждены ускоренными климатическими испытания по ГОСТ 9.401 в аккредитованном сертификационном центре «ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары».

Преимущества нового материала НЕОФЛЭЙМ®517РА (NEОFLAME®517RA):