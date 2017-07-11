Изменения в системе огнезащитного покрытия для древесины

Обратите внимание! В системе огнезащитного покрытия для древесины на основе состава ФЕНИКС® ДП произошли изменения.

Уважаемые клиенты и партнеры!

Обращаем ваше внимание, что в системе огнезащитного покрытия для древесины на основе состава ФЕНИКС® ДП произошли изменения.

Специалистами Promat было принято решение о применении в качестве финишного защитного покрытия Мерит Яхти (Merit Jahti) или Уника Супер (Unica Super), лаков производства компании Tikkurila.

Защитный состав ФЕНИКС® ДП ТОП снят с производства.

Введение в огнезащитную систему Promat для древесины лаков Tikkurila позволит обеспечить еще более высокое качество работы состава ФЕНИКС® ДП.

Защитный лак Уника Супер (Тиккурила) — уретано-алкидный лак быстрого высыхания. Содержит компоненты, замедляющие желтеющее воздействие УФ-излучения на древесину. Применяется для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Лак Уника Супер колеруется по каталогам «Колеруемые лаки для интерьеров» и «Валтти». Колеруемые лаки используются для декоративной отделки деревянных элементов. Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев.

Защитный лак Мерит Яхти (Тиккурила) — однокомпонентный уретано-алкидный лак, содержащий компоненты, защищающие от УФ-излучения. Применяется для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Также напоминаем, что покрытие на основе огнезащитного состава ФЕНИКС® ДП и защитного лака Мерит Яхти или Уника Супер предназначено для эксплуатации только внутри помещений.

Подробнее о тонкослойных составах Promat для огнезащиты древесины можно прочитать по ссылке: http://www.promat.ru/ru-ru/all-systems?cc=%2FSystems%2FConstruction%2FCeilings%2FTimberFloorProtection&q=page%3D1%26page_size%3D10&v=0