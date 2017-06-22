Новый дизайн упаковки тонкослойных огнезащитных составов ФЕНИКС

Promat обращает внимание: упаковки тонкослойных огнезащитных составов серии ФЕНИКС® теперь — в новом дизайне.

Тонкослойные огнезащитные составы серии ФЕНИКС® теперь выпускаются в новом дизайне, который делает продукцию еще более узнаваемой и привлекательной для потребителей. Новый дизайн выполнен в корпоративных цветах Promat: голубом и красном, с использованием фирменных логотипа и элемента штриховки — красно-белых полос.

Ребрендинг упаковки осуществлен с целью создания нового, максимально запоминающегося и защищенного от подделок имиджа выпускаемой продукции.

Это позволяет повысить узнаваемость торговой марки тонкослойных огнезащитных составов серии ФЕНИКС®, одной из самых востребованных и успешных линеек материалов, теперь производимых на российском рынке под зонтичным брендом Promat.

Подробнее о тонкослойных огнезащитных составах Promat можно прочитать по ссылке: http://www.promat.ru/ru-ru/products?q=page%3D1%26page_size%3D27&v=0

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