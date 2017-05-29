Семинар Promat в университете ГПС МЧС России в Санкт- Петербурге

18 мая 2017 года специалисты Promat огнезащитные материалы провели специализированный семинар «Современные системы пассивной противопожарной защиты» в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие слушатели очного отделения и преподаватели кафедры «Пожарная безопасность зданий и автоматизированных систем пожаротушения» Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

В ходе семинара слушатели были ознакомлены с новыми технологиями огнезащиты строительных конструкций и применяемыми на рынке современными огнезащитными материалами, а также познакомиться с образцами продукции Promat.

Присутствующие на семинаре приняли в нем активное участие, после окончания презентации задавали много вопросов. Тема вызвала живой интерес у всех собравшихся.

Особое удовольствие вызвали, полученные всеми участниками, буклеты с подробной информацией по техническим решениям Promat на 2017 год.

Практика проведения подобных обучающих семинаров специалистами Promat в г. Санкт-Петербурге будет продолжена.

http://www.promat.ru