Promat приглашает на выставку «Газ. Нефть. Технологии 2017»

Promat, огнезащитные материалы, приглашает на XXV юбилейную Международную выставку «Газ. Нефть. Технологии-2017», которая пройдет с 23 по 26 мая 2017 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе.

23 мая 2017 года в Выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО, г. Уфа начнет работу 25-я юбилейная выставка «Газ. Нефть. Технологии».

Вот уже четверть века это одно из главных событий нефтегазовой отрасли страны и ближнего зарубежья.

Ежегодно на выставку съезжаются представители министерств и ведомств РФ, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий, более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В 2016 году среди участников мероприятия были представители ПАО «Газпром», ПАО «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл», ОАО «НОВАТЭК», Концерн «Белнефтехим», «Татнефтехиминвест Холдинг» и многие другие.

Приглашаем Вас посетить стенд Promat, на котором вы получите самую полную информацию об огнезащитных материалах и технических решениях, опыте их применения в России, а также вживую познакомитесь с образцами продукции.

Это лучшая возможность узнать о технологиях безопасности, назначение которых – спасение человеческой жизни и защита имущества в чрезвычайных ситуациях.

Приходите!

Выставка «Газ. Нефть. Технологии-2017», зал № 3, стенд № 208

Специалисты Promat ждут Вас!

Подробнее о выставке можно прочитать по ссылке: http://gntexpo.ru/