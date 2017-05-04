Сеть кинотеатров «Формула кино» выбрала огнезащиту Компании O3

Сеть кинотеатров «Формула Кино» – одна из лидирующих в России по объемам сборов с показов и количеству кинозалов. Сети принадлежат два бренда кинотеатров – это «Формула Кино» и «Кронверк Синема». 35 кинотеатров сети расположены в крупнейших городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Сыктывкаре, Рязани и Новокузнецке.



Кинотеатр «Формула Кино», г. Москва



Кинотеатры «Формула Кино» оснащены современным цифровым оборудованием, обеспечивая посетителям приятное времяпрепровождение благодаря новейшему цифровому оборудованию и высококачественной звуковой системе. В кинотеатрах представлены различные форматы и концепции залов: для детских киносеансов, для показа фестивальных программ и премиальных IMAX-кинопоказов.

IMAX-кинозал кинотеатра «Формула Кино», г. Москва

Безопасность – ключевой фактор для объектов массового пребывания людей. Огнезащитный материал ТРИОФЛЕЙМ АК 7000 обеспечит надежную огнезащиту металлоконструкций подтрибунного пространства семи кинотеатров сети «Формула Кино». ТРИОФЛЕЙМ АК 7000 на основе водной акриловой дисперсии рекомендован для нанесения внутри помещений, он не обладает резким запахом, экологически безопасен и позволяет повысить предел огнестойкости металлоконструкций до 90 минут.

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