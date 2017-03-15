Конференция «Огнезащита XXI века» в Москве

Ассоциация производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «СОЮЗ 01» приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции «Огнезащита XXI века», которая состоится 18 апреля 2017 года с 09-00 до 18-00 часов в корпусе «ВЕГА» Гостиничного комплекса «Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В, 2 этаж, конференц-зал «Конструктор».

Тема конференции – обсуждение актуальнейших проблем оборота средств огнезащиты (правовая и нормативно-техническая базы, производство, огневые испытания, сертификация, проектирование, выполнение и сдача-приемка огнезащитных работ, экспертиза, контроль и эксплуатация).

В мероприятии примут участие представители ДНД МЧС РФ, Минстроя, Минпромторга, ГосСтройнадзора, Росаккредитации, Росстандарта, РСПП, ВНИИПО, специалисты сертификационных, экспертных, надзорных органов и испытательных лабораторий, ведущих проектных и строительных компаний, производители средств огнезащиты и корреспонденты СМИ. Участие в конференции – бесплатное, кофе-брейк и бизнес-ланч за счет организаторов.

Слушателям будут представлены рекламно-презентационные материалы ведущих российских и зарубежных производителей средств огнезащиты и профильные издания. Предыдущие конференции по подобной тематике, проведенные в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Перми, Новосибирске и Омске признаны лучшими специализированными мероприятиями в стране, благодаря которым слушатели значительно повышают свой правовой и технический уровень, что в конечном итоге ведет к снижению пожарной опасности строительных материалов и конструкций.

Форма Заявки для слушателей размещена на сайте http://professorltd.com

Заполненные заявки принимает модератор конференции – ООО «Строй-Диалог»: тел./факс: (499) 166-78-89, 369-62-75, 369-63-04 e-mail: msk@professorltd.com Калабухова Татьяна , моб. +7-925-642-40-86