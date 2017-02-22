Защита котельной в Талнахском месторождении

Рудник «Комсомольский» – один из основных добывающих активов ПАО «ГМК «Норильский никель». Подземный рудник по добыче медно-никелевых сульфидных руд существует с 1956 года и активно застраивается. Сейчас момент ведется строительство блок-бокса с компрессором и газовой водогрейной котельной станции, которая предназначена для теплоснабжения объектов шахты «Скалистая» рудника «Комсомольский». Также котельная будет служить источником аварийного теплоснабжения жилого сектора Талнахской промплощадки в случае аварии на ТЭЦ.

Рудник «Комсомольский», Талнахское месторождение, Норильск

Для защиты металлоконструкций газовой водогрейной котельной и блок-бокса с компрессором шахты «Скалистая» рудника «Комсомольский» были выбраны огнезащитные материалы ТРИОФЛЕЙМ АК 7700, ТРИОФЛЕЙМ КОНСТРУКТИВ АК 7111 и финишное покрытие ТРИОКОР ФИНИШ 5500.

Котельная и блок-бокс с компрессором шахты «Скалистая» рудника «Комсомольский», Норильск

Огнезащитные покрытия ТРИОФЛЕЙМ обладают высокой покрывной способностью (ТМП 2000 мкм за один проход) и низкотемпературным отверждением (до -10°С), что позволяет сократить трудозатраты и время выполнения работ.

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